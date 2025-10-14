Pošta v Třebíči proslula neobjasněnou velkou loupeží

Domácí
Stísněné schodiště, zšeřelé chodby, staré zářivky i starožitné dveře „lítačky“ s rámy v barvě slonoviny. A mříže. To byla až do soboty hlavní pošta v Třebíči. Budově bez výtahu místní neřekli jinak než dům hrůzy. Teď už tyto strašidelné prostory míří do zapomnění. Stejně jako nikdy nevyřešený zločin, jež se tu před lety udál.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

02:39

Manželství podle Patrika Hartla: Při psaní jsem pocitově úplně nahý, říká spisovatel
Společnost
14. 10. 2025 18:10
00:46

Lecornu ve Francii bojuje o život vlády, navrhl pozastavení důchodové reformy
Zahraniční
14. 10. 2025 17:22
00:59

Pošta v Třebíči proslula neobjasněnou velkou loupeží
Domácí
14. 10. 2025 17:00
02:07

Šestá evropská země zařazuje F-35 do výzbroje. Belgie slaví přílet prvních strojů
Zahraniční
14. 10. 2025 16:46
00:33

Reportér, zpěvák i oběť. Tvář palestinské propagandy zabili konkurenti Hamásu
Zahraniční
14. 10. 2025 15:46
00:27

Hygiena se zhrozila při kontrole sběrných dvorů v Brně
Domácí
14. 10. 2025 15:20
02:54

Stíhaný exkontrolor ČAK: Obvinění z korupce kategoricky odmítám
Krimi
14. 10. 2025 15:16
06:19

„Nechtěl jsem žít v hříchu." Někdejší advokát přiznal, že uplatil kontrolora ČAK
Krimi
14. 10. 2025 15:16
00:32

Plastiky odmítly. Tyto hvězdy dokazují, že jde stárnout i s noblesou
Lifestyle
14. 10. 2025 14:24
00:43

Mrtvý a vážně zranění na Rakovnicku. Policie vyšetřuje násilný čin
Krimi
14. 10. 2025 14:16
01:09

Hamas veřejně popravuje Palestince obviněné ze spolupráce s Izraelem
Zahraniční
14. 10. 2025 14:16
00:47

Žongluje ústy s pingpongovými míčky. Pro někoho nechutnost, přiznává performerka
Lifestyle
14. 10. 2025 14:00
01:44

Po mně má vzhled, po manželce špatné oči, říká Kotek o synovi
Společnost
14. 10. 2025 14:00
01:18

800 kilo kortenu se proměnilo v sochu plemenného býka
Domácí
14. 10. 2025 13:52
00:43

Napadení před Lucerna Music Barem. Policie pátrá po útočníkovi
Krimi
14. 10. 2025 13:34
00:34

Aneta Krejčíková fotila ve spodním prádle. Nemusíte psát oukej a hratelný, říká
Lifestyle
14. 10. 2025 13:34
00:50

Izraelské útoky proměnily Gazu za dva roky v trosky
Zahraniční
14. 10. 2025 13:28
00:59

Kasárna T. G. Masaryka jdou po 100 letech k zemi
Domácí
14. 10. 2025 13:00
00:53

Pavlovi přijeli do Ústeckého kraje
Domácí
14. 10. 2025 12:20
00:32

Policisté chtěli vyhnat Emila ze zahrady, za vyrušení je trochu prohnal
Domácí
14. 10. 2025 12:12

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.