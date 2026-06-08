Vyšla limitovaná edice známek na památku Drábové. Pokřtil je Pavel i její partnerka
8. 6. 2026 18:52 Domácí
Památku Dany Drábové připomíná limitovaná série známek, kterou u příležitosti jejích nedožitých 65. narozenin vydala iniciativa Dárek pro Putina. „Malá velká žena,“ zavzpomínal na dlouholetou šéfku Státního úřad pro jadernou bezpečnost při pondělním slavnostním křtu prezident Petr Pavel. Její životní partnerka Markéta Pávová zase odhalila srdeční vztah Drábové k poště. Výtěžek z prodeje poputuje na pomoc Ukrajině.
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