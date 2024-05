VIDEO: Potápěč zpevnil dočasný pylon, lednové povodně odplavily dno Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Potápěč zpevnil dočasný pylon, lednové povodně odplavily dno

Věděli jste, že na stavbě obchvatu je někdy potřebný i potápěč? Odpověď by vám na to dali stavebníci na severovýchodním obchvatu Pardubic, kteří v těchto dnes přistoupili k ne příliš obvyklé stavební metodě. Kvůli velké vodě, která v lednu změnila charakter dna řeky Labe, museli dnes potápěči zpevnit dočasný pylon, přes nějž se vysouvá budoucí největší zavěšený lanový most v Česku.

video: iDNES.tv