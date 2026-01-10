Potápěči ukázali, jak to vypadá pod hladinou jezera Most
10. 1. 2026 8:30 Domácí
Jezero Most. Zatopený hnědouhelný lom často přezdívaný severočeské moře je stále oblíbenější rekreační oblastí, kterou si okamžitě zamilovali také potápěči. Pod zdejší hladinu je láká především výborná viditelnost. Co chvíli navíc mohou spatřit třeba dravou rybu. Do jezera úmyslně potopili loď a chystají potápěčský polygon. Autor: Neptunedivers a King Of All Seas
01:11
Rusko upravilo drony Šáhid pro boj s ukrajinskými vrtulníky
Zahraniční10. 1. 2026 11:32
00:53
Pražskou Stromovku obsadily děti se sáňkami
Domácí10. 1. 2026 10:54
01:17
KLDR tvrdí, že sestřelila jihokorejský dron
Domácí10. 1. 2026 10:14
01:59
Hasiči museli dovážet vodu, zamrzly jim hydranty
Krimi10. 1. 2026 10:12
00:21
V Žďárské prodejně razí heslo: méně cukru, více chuti
Domácí10. 1. 2026 10:04
02:09
Potápěči ukázali, jak to vypadá pod hladinou jezera Most
Domácí10. 1. 2026 8:30
02:17
Silvestrovský sestřih moderátorky
Sport10. 1. 2026 7:30
01:48
Praha pod dekou kouře. Uhelný smog dusil před 100 lety naše hlavní město
Technika10. 1. 2026 0:06
05:42
Mario Tennis Fever - přehledový trailer
Společnost10. 1. 2026 0:06
02:54
Správa šlechtického majetku? Břemeno, povinnost, ale i radost, říká František Kinský
Společnost10. 1. 2026 0:06
00:54
Brněnské ANO nově povede poslanec a expert na léčebné konopí Václav Trojan
Domácí9. 1. 2026 21:44
01:14
Gróňanům se nelíbí Trumpovy plány s ostrovem
Zahraniční9. 1. 2026 20:22
02:27
Junioři se konečně dostali domů. Smutné stříbro v mezičase přeměnili ve veselé
Sport9. 1. 2026 19:18
04:19
Zásady neporušuji, v DPP jsem zajistil transparentnost, hájí Hřib 45 tisíc měsíčně
Domácí9. 1. 2026 18:32
00:37
Polovina domů v Kyjevě je po útoku bez tepla
Zahraniční9. 1. 2026 17:10
00:34
Švýcarsko uctilo oběti novoročního požáru zvoněním kostelních zvonů
Zahraniční9. 1. 2026 16:50
00:28
Studenti v Praze pomáhali roztlačit autobus
Domácí9. 1. 2026 15:42
00:52