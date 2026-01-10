Potápěči ukázali, jak to vypadá pod hladinou jezera Most

Domácí
Jezero Most. Zatopený hnědouhelný lom často přezdívaný severočeské moře je stále oblíbenější rekreační oblastí, kterou si okamžitě zamilovali také potápěči. Pod zdejší hladinu je láká především výborná viditelnost. Co chvíli navíc mohou spatřit třeba dravou rybu. Do jezera úmyslně potopili loď a chystají potápěčský polygon. Autor: Neptunedivers a King Of All Seas
video: Neptunedivers a King Of All Seas
