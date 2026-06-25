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Potíže s auty v nemocnici v Trutnově vyřeší parkovací dům ve svahu

Domácí
Stavbu pětipodlažního parkovacího domu dnes zahájila Oblastní nemocnice v Trutnově. Budova pojme skoro 280 aut a stát bude Královéhradecký kraj přibližně 195 milionů korun. Dům vyřeší dlouhodobé problémy s parkováním pro zaměstnance i návštěvníky nemocnice, měl by také výrazně ulevit celé trutnovské části Kryblice.
video: iDNES.tv
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