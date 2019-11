VIDEO: Potomek králů uctil v Olomouci svého předka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Potomek králů uctil v Olomouci svého předka

Potomek rakouských císařů a českých králů dorazil včera do Olomouce. Georg Habsbursko-Lotrinský sem včera přijel u příležitosti ukončení jubilejního roku, kdy si církev i město při řadě akcí připomínala 200 let od doby, kdy na trůn olomouckého arcibiskupa nastoupil dodnes uznávaný Rudolf Jan. Také on přitom patřil do tehdy vládnoucího habsbursko-lotrinského rodu, v Olomouci pomohl zdejší univerzitě i divadlu a založil zdejší věhlasné parky, v nichž jeho jméno dodnes nese nejznámější alej.

video: iDNES.tv