Povodeň zničila most v České Vsi. Přes víkend postavili provizorní most přes řeku

Když povodně zasáhly Jesenicko, EXCALIBUR ARMY neváhala. Ve spolupráci s hasiči a armádou jsme přes víkend postavili provizorní most přes řeku Bělá v České Vsi, aby mohli záchranáři co nejrychleji pomáhat. Podívejte se na video, kde uvidíte, jak se nám to podařilo, i přes všechny překážky.

video: Czechoslovak Group