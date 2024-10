VIDEO: Obnova poškozených toků bude trvat deset let, řekl ministr zemědělství Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Obnova povodněmi poškozených toků bude podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) trvat až deset let. Uvedl to na tiskové konferenci k aktuálnímu stavu v postižených regionech. Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) bude čistírna odpadních vod v Ostravě v plném provozu v horizontu čtyř až pěti měsíců. Povodí Odry bude do té doby odpouštět větší množství vody z přehrad Kružberk a Slezská Harta.

video: PSP ČR