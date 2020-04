VIDEO: V Praze 3 hořel byt, pět lidí skončilo v nemocnici Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Praze 3 hořel byt, pět lidí skončilo v nemocnici

V noci na sobotu vyjely tři jednotky hasičů k požáru bytového domu do Táboritské ulice na Praze 3. Z domu evakuovali dvacítku lidí, z nichž pět převezli záchranáři do nemocnice, protože se nadýchali kouře. Hasičům se podařilo požár uhasit do půl hodiny, škoda je přibližně půl milionu korun.

video: iDNES.tv