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V Broumově v Olivětíně hořelo v bytovém domě

Domácí
Rozsáhlý požár zasáhl bytový dům na předměstí Broumova na Náchodsku ve středu dopoledne. Když dorazili první hasiči, z oken jednoho z bytů šlehaly plameny. Hasiči zachránili z domu čtyři lidi, další se evakuovali sami už předtím. Šest z obyvatel se nadýchalo zplodin. Škoda se odhaduje na 1,5 milionu korun.
video: HZS Královéhradeckého kraje
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