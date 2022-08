VIDEO: Podle plánu by do pátku mělo dojít k lividaci zbylých ložisek požáru, řekl Rakušan Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podle plánu by do pátku mělo dojít k lividaci zbylých ložisek požáru, řekl Rakušan

Do Českého Švýcarska dorazil ministr vnitra Vít Rakušan. Oheň zasáhl plochu o velikosti 1 060 hektarů, teď je menší než 390 hektarů. Hasiči by mohli kompletně zlikvidovat požár v národním parku České Švýcarsko do konce týdne.

video: ČTK