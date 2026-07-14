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Požár mu vzal vše, ornitolog už plánuje novou stanici

Domácí
Od požáru, který v noci zachvátil záchrannou stanici Zdeňka Machaře v brněnské Slatině, už uplynuly více než dva měsíce. Ornitolog se svou partnerkou stihli utéct, jejich psi však takové štěstí neměli. Místo, kde zároveň bydleli, kompletně vyhořelo, a to včetně všech jejich osobních věcí. Teď už má nakreslenou novou záchrannou stanici pro zvířata. Díky dárcům vznikne moderní záchranná stanice, která zároveň vzhledově zapadne do stylu celého areálu. Ten je plný stromů, rostlin, vodních ploch a především zvířat.
video: iDNES.tv
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