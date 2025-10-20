Požár vagonu zastavil provoz na trati na Vyškovsku, nikomu se nic nestalo

Domácí
Požár vagonu osobního vlaku zastavil v pondělí ráno provoz na trati v úseku mezi Nesovicemi a Nemoticemi na Vyškovsku. Podle mluvčího Správy železnic Martina Kavky se celá událost obešla bez zranění. Zatím však podle něj není jasné, jestli vagon vzplál za jízdy, nebo když vlak stál.
