VIDEO: Krejčířova vila je po požáru otevřená ze všech stran Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Krejčířova vila je po požáru otevřená ze všech stran

V pátek 20. srpna to budou přesně dva roky od požáru honosné vily Radovana Krejčíře v Černošicích u Prahy. Co nezničil požár a voda z hašení, to rozebrali zloději. Oproti minulým rokům už se dá na pozemek bez problémů dostat. Lidé ukradli zadní vrátka a vstupní dveře jsou stále otevřené.

video: iDNES.tv