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Pomoc u požárů nebo povodní. Nový šéf hasičů chce speciální týmy pro velké krize

Domácí
Nový generální ředitel hasičů Martin Legner plánuje vytvořit speciální týmy, které by se podílely na řešení mimořádných rozsáhlých krizových událostí. Vzniknout by mohly do poloviny příštího roku. Sám Legner o tom ve čtvrtek informoval na tiskové konferenci poté, co ho do funkce jmenoval ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).
video: ČTK
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