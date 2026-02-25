Pozemky v Brodě chce radnice vyčlenit na parkování

Kde se dá, hledá havlíčkobrodská radnice parkovací místa na sídlišti Výšina. Chybí jich tam několik stovek. Město získalo pozemky, kde by nová stání mohla vzniknout. Za tímto účelem zastupitelé zahájili proces změny územního plánu. Pokud to dopadne, zahrne radnice úpravy do chystané revitalizace sídliště.
