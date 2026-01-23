Pozvánku do Trumpovy Rady míru bude řešit ministerstvo zahraničí, potvrdil Babiš
23. 1. 2026 8:38 Domácí
V Bruselu se konal více než čtyřhodinový mimořádný summit Evropské unie svolaný kvůli opakovaným požadavkům amerického prezidenta Donalda Trumpa připojit Grónsko ke Spojeným státům. Premiér Andrej Babiš, který Česko na summitu reprezentoval, potvrdil, že Česká republika obdržela pozvánku do Trumpovy Rady míru.
00:43
Julia Robertsová by dnes už v Pretty Woman nehrála
Společnost23. 1. 2026 10:26
00:37
Fable - gameplay teaser
Lifestyle23. 1. 2026 10:24
00:47
Forza Horizon 6 - gameplay teaser
Lifestyle23. 1. 2026 10:24
01:38
Ředitelka kosmetické značky přišla na letišti o luxusní kabát za téměř milion korun
Společnost23. 1. 2026 10:16
00:48
Modřina na Trumpově ruce upoutala pozornost v Davosu
Zahraniční23. 1. 2026 10:12
00:34
Praha hostila Dreamlinery ve speciálních barvách
Technika23. 1. 2026 9:40
41:47
Bezpečnostní expert Klen: Jak přežít střelbu? Rozhoduje dril a první vteřiny
Rozstřel23. 1. 2026 9:28
00:33
Japonská premiérka rozpustila sněmovnu, budou předčasné volby. Věří v úspěch
Zahraniční23. 1. 2026 9:02
01:10
Jižní Moravu trápí od brzkých ranních hodin ledovka
Domácí23. 1. 2026 8:40
03:06
Pozvánku do Trumpovy Rady míru bude řešit ministerstvo zahraničí, potvrdil Babiš
Domácí23. 1. 2026 8:38
01:31
Dlouhodobý mír bez vyřešení územních otázek nebude, řekl Putinův poradce
Zahraniční23. 1. 2026 7:32
01:07
Mladí instalatéři soutěžili v řemeslných dovednostech
Domácí23. 1. 2026 7:14
01:59
Kovboj na koni se projížděl texaským supermarketem
Zahraniční23. 1. 2026 5:00
03:34
Bojuji se závislostí na sladkém, přiznává moderátorka Alex Mynářová
Společnost23. 1. 2026 0:06
40:35
NA KAFI: Užít si pochvalu nás nikdo nenaučil, míní Veronika Šamonilová
Domácí23. 1. 2026 0:06
01:15
Vandal na Madeiře polil a zapálil Ronaldovu sochu
Sport22. 1. 2026 19:40
00:33
Podívejte se, jak vypadá brněnské přírodní kluziště z výšky
Domácí22. 1. 2026 16:38
01:52
Žena upadla do bezvědomí a na plotně hřála jídlo. Do požáru chybělo pár minut
Krimi22. 1. 2026 16:24
00:30