Hory hlíny a díra do země. Smíchov se mění před očima

Okolí smíchovského nádraží se mění každým dnem. Devět měsíců už stavaři pracují na novém vzhledu významného dopravního uzlu. Zmizely některé koleje, staré budovy i lávka. Navazující stavba komplexu budov Smíchov City soukromého developera, proměnu zanedbané části Smíchova jen umocňuje. Dělníci vytěžili tisíce tun zeminy, ze které se po obvodu kupí obrovské hliněné kopce. Vrtací soupravy chystají podloží pro založení vyprojektovaných staveb. Chybět nebude škola, administrativní budovy, obchody či pěší zóna. Domov tu najde až 3300 obyvatel. Při budování nové smíchovské stanice stavbaři také zrekonstruují oba stávající podchody a prodlouží je pod celým kolejištěm stanice. Ústit budou do budoucího parkovacího domu, jehož investorem je hlavní město Praha. Samozřejmostí bude bezbariérový přístup, který zajistí výtahy. Most přes Nádražní ulici bude po dokončení prací tříkolejný, aby svou kapacitou odpovídal navazujícímu, v budoucnu rovněž tříkolejnému železničnímu mostu na Výtoni. Součástí prací bude také vybudování nové lávky do Radlické ulice, která navíc umožní i přístup na jednotlivá nástupiště a propojení s novou čtvrtí vzniklou v rámci projektu Smíchov City.

