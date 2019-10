VIDEO: Prachovské skály v zimě, to je jedinečná podívaná Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Prachovské skály v zimě, to je jedinečná podívaná

Bronzové a stříbrné pamětní medaile nechali vyrazit potomci Schliků, kteří spravují Prachovské skály u Jičína. Nesou podobiznu jednoho z nejvýznamnějších šlechticů rodu Jáchyma Ondřeje Schlika. Od jeho narození uplynulo 450 let. Letos je to také 145 let od prvního mapování Prachovských ska

video: PP Videostudio Jičín, Pavel Podobský