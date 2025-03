VIDEO: Rekonstrukce Pragerových kostek má zelenou. Vyjde na více než miliardu korun Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Takzvané kostky ze 70. let se konečně dočkají rekonstrukce. Symbol tehdejší moderní architektury je v havarijním stavu. Ironií osudu je, že právě v tomhle souboru budov Karla Pragera a Jiřího Kadeřábka dnes sídlí a pracují architekti a urbanisti. “Ono to není na první dobrou vidět, ale kdybyste sundala to opláštění a koukla se třeba na to, jak vypadá nosná konstrukce, tak ta je v žalostném stavu. Opravdu. Když si povyskočíte ve třetím patře, tak to ve čtvrtém ucítíte. Ta budova se tak jako zatřese. Zatéká do ní. Myslím si, že už ten stav je vážný, a že si to město uvědomuje a aktuálně se tím velmi intenzivně zabývá“, říká Marek Vácha mluvčí Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

video: iDNES.tv