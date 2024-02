VIDEO: Z Prahy létají přímé charterové lety do Abú Zabí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Z Prahy létají přímé charterové lety do Abú Zabí

Z Letiště Václava Havla Praha odstartoval ve čtvrtek minulý týden první let nové charterové linky z Prahy do Abú Zabí. Linku bude pro skupinu Der Touristik, na českém trhu zastřešující cestovní kanceláře Fischer a Exim Tours, obsluhovat dopravce Smartwings letounem Boeing 737 MAX pro 189 pasažérů. Do hlavního města Spojených arabských emirátů (SAE) bude dopravce až do začátku května létat jednou týdně, každý čtvrtek v 10:20.

video: Jan Jánský