VIDEO: Prahou se prohnal silný d隝, kanál chrlil vodu do Vltavy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Prahou se prohnal silný d隝, kanál chrlil vodu do Vltavy

Přes Prahu se prohnal krátký, o to poměrně silný d隝 a způsobil problémy na řadě míst. Ve stanici Praha-Vršovice zatopila voda podchod. Z tunelu Motolského potoka, který ústí do Vltavy na smíchovské straně řeky, se pak do řeky valilo velké množství dešové vody.

video: iDNES.tv