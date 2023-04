VIDEO: Z Prahy do Brandýsa vyrazil unikátní historický vlak Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Národní technické muzeum vypravilo z Prahy do Brandýsa nad Labem rekonstruovanou vlakovou soupravy taženou parní lokomotivou. Součástí vozové soupravy byl i salónní vůz Františka Ferdinanda d'Este z roku 1909. Největší obdiv sklidila parní lokomotiva ČD 354.195 tzv. Všudybylka" z roku 1925. Soupravu vlaku tvoří typická i unikátní vozidla provozovaná na našich železnicích od konce 60. let prakticky až do druhé dekády 21. století.

video: iDNES.tv