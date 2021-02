VIDEO: Policisté vyrazili dveře chaty, hned na ně vyběhli rozzuření psi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policisté vyrazili dveře chaty, hned na ně vyběhli rozzuření psi

V pátek odpoledne si kriminalisté čtvrtého policejního obvodu spolu s policisty z pohotovostní motorizované jednotky došlápli na hledaného recidivistu, který měl v půlce prosince minulého roku nastoupit do výkonu trestu odnětí svobody a před spravedlností se skrýval. Kriminalisté šetřením zjistili, že se má s největší pravděpodobností nacházet v chatě, poblíž ulice Přetlucká v Praze 10. Jejich domněnka se potvrdila hned poté, co do ní vstoupili. Tam se nacházel jednačtyřicetiletý hledaný muž, kterého policisté za užití donucovacích prostředků zadrželi a následně převezli na policejní služebnu. Po výslechu kriminalisté muže umístili do věznice Pankrác, kde si odpyká několika měsíční trest za opakovanou majetkovou trestnou činnost. Trest se mu však může zvýšit, jelikož nenastoupil do věznice sám v požadovaném termínu.

video: Policie ČR