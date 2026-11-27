Tisíce domácností na jihu Prahy jsou bez tepla a teplé vody
27. 11. 2026 13:08 Domácí
Lidé v části Prahy 12 a Prahy 4 jsou od pátečního rána bez tepla a teplé vody. Důvodem je porucha na potrubí v pražské Krči u křižovatky Zálesí a Štúrova, která dočasně ovlivňuje dodávky pro asi 26 tisíc domácností. Informovala o tom v pátek Pražská teplárenská.
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