VIDEO: Exnáměstka Hlubučka přivedla k soudu eskorta

Soud dnes poslal do vazby prvního z obviněných v kauze korupce v pražském dopravním podniku. Novinářům to na místě řekl dozorující státní zástupce Adam Borgula, který obviněného nejmenoval. Vazbu žádá ještě pro další dva stíhané lidi. Jedním z nich je bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN), kterého policejní eskorta přivedla do soudní budovy po poledni. O návrzích státního zástupce rozhoduje Obvodní soud pro Prahu 9. U prvního obviněného souhlasil s tím, že panují důvodné obavy, že by mohl uprchnout nebo působit na dosud nevyslechnuté svědky či spoluobviněné.

video: ČTK