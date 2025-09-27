V Praze demonstrují stovky příznivců SPD a Stačilo!
27. 9. 2025 15:30 Domácí | Volby 2025
U Pražského hradu demonstrují stovky lidí na akci spolku Svatopluk nazvané „Pane prezidente, respektujte volby“. „Je mi smutno, že musíme vyzývat prezidenta, aby respektoval volby,“ prohlásila šéfka předsedkyně komunistů Kateřina Konečná. Nařkla prezidenta Petra Pavla, že se bude snažit pomáhat pětikoalici. Konečná ji ovšem nazvala pětidemolicí.
