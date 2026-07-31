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Letná se chystá na megakoncert Ztraceného

Domácí
Pražská Letná se připravuje na velký koncert Marka Ztraceného, který se koná příští pátek. A chystají se i dopravní opatření. Kvůli očekávanému náporu fanoušků zavede pražský dopravní podnik před začátkem akce mimořádnou tramvajovou linku, po koncertu posílí provoz metra i tramvají. Dohlížet bude i policie.
video: iDNES.tv
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