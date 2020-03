VIDEO: Do vlasti se z Vietnamu vrátilo zvláštním letem přes 200 Čechů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do vlasti se z Vietnamu vrátilo zvláštním letem přes 200 Čechů

Speciální let z Vietnamu dnes odpoledne přivezl do Prahy 204 Čechů a 82 občanů dalších 11 zemí Evropské unie. Byl to první repatriační let v době koronavirové pandemie, který byl koordinován na celoevropské úrovni, řekl novinářům ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Letadlo dovezlo do Česka také tisíce látkových roušek, které zemi darovalo vietnamské ministerstvo veřejné bezpečnosti. Diplomacie se zároveň dohodla na nákupu půl milionu jednorázových roušek ve Vietnamu.

video: pro iDNES.cz Jan Jánský