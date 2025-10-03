Pražské letiště prožívá manévry, ale funguje. Policie i armáda řeší hrozbu drony
3. 10. 2025 19:40 Domácí
Policie v pátek večer na sociální síti X informovala o anonymní a neověřené výhrůžce o blížících se dronech na pražské letiště. „Máme rozsáhlé bezpečnostní opatření, do kterého jsou nasazeny velké počty policistů z různých útvarů a spolupracujeme i s armádou. Důvodem je anonymní a neověřená výhrůžka o blížících se dronech. Bližší info dáme, jakmile to bude možné,“ uvedla policie.
00:56
V Praze napadli muže. Byl to policista v civilu, jednoho útočníka zastřelil
Krimi3. 10. 2025 21:26
01:04
Propalestinští demonstranti zablokovali dopravu v Praze. Sedli si na koleje
Domácí3. 10. 2025 21:20
00:17
Schillerová odvolila v brněnské části Komín na ZŠ Pastviny
00:55
Předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik odvolil v Miroslavi na jižní Moravě
00:41
Kateřina Konečná odvolila v Novém Jičíně
00:38
Krátce před půl pátou odvolil i hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba
01:43
Jak volili klienti domova pro seniory Clementas v Janovicích nad Úhlavou
01:36
V jihomoravských Pohořelicích odvolil lídr hnutí Přísaha Robert Šlachta.
01:05
Při protivládních protestech v Maroku hoří domy i auta
Zahraniční3. 10. 2025 20:00
00:32
01:05
Podezřelý tanker z ruské stínové flotily je opět volný. Pluje s ropou do Indie
Zahraniční3. 10. 2025 18:38
01:19
Hledaného muže sebrali strážníci v metru. Neplakej, loučil se s přítelkyní
Krimi3. 10. 2025 16:54
01:48
Maraton politiků začal. Odvolil Turek, Hřib, Okamura i Rakušan
Domácí3. 10. 2025 16:46
02:01
V doprovodu rodiny odevzdal svůj hlas také premiér Petr Fiala
Domácí3. 10. 2025 16:16
02:53
Do reprezentace se vrací Lingr, v nominaci je opět Vydra. Nechybí Souček s Coufalem
Domácí3. 10. 2025 15:48
01:34
Elektronické občanky nefungovaly, Pekarová Adamová musela zpátky domů
Domácí3. 10. 2025 15:26
00:59
Exprezident Miloš Zeman odvolil mezi prvními
Domácí3. 10. 2025 15:24
05:25
Prezident Pavel s manželkou volili v Černoučku
Domácí3. 10. 2025 15:14
00:51
Babiš odhlasoval v ostravské sokolovně
Domácí3. 10. 2025 14:34
03:06
Předseda ANO Andrej Babiš volil v Ostravě
Domácí3. 10. 2025 14:28
