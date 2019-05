VIDEO: Střecha Lucerny bude nově přístupná pravidelně až do podzimu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Střecha Lucerny bude nově přístupná pravidelně až do podzimu

Až do konce října můžou lidé navštívit střechu pražské Lucerny. Jsou pro ně připravené přednášky a workshopy o městském zemědělství, povídání o histroii Paláce Lucerna nebo kurzy jógy. Otevřeno bude vždy v neděli a pondělí od 15 hodin do setmění a to až do konce října.

video: iDNES.tv, E. Nováková, Š. Neumann, YouTube