U Karlova mostu zakotvily díly Mariánského sloupu. Sochař opět rozkope náměstí

Sochař Petr Váňa a další kameníci přivezli do Prahy na říční lodi díly pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Brzy ráno vypluli ze Staré Boleslavi. Přes Mělník se dostali na Vltavu a kolem 17:30 zakotvili nedaleko Karlova mostu a hotelu Four Seasons. Kromě zhruba 250 kusů kamenů přivezli také odlitek sochy Panny Marie a korintskou hlavici sloupu, kterou dokončují. Na Vltavě plánují zůstat měsíc, než celý sloup instalují na Staroměstské náměstí. Váňa ale stále nemá od Prahy 1 povolen zábor. Přes platné stavební povolení by tak neměl stavbu zahájit.

video: iDNES.tv