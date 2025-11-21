Rekonstrukce stanic metra Českomoravská a Pankrác je v plném proudu

Domácí
Pražský dopravní podnik pracuje na modernizaci stanic Českomoravská na lince B a Pankrác na trase metra C. Rekonstrukce je největší za posledních třicet let. Obě stanice jsou pro veřejnost uzavřené už několik měsíců, pohybují se tady stovky dělníků, vlaky tudy pouze projíždějí.
video: Roman Pech, iDNES.tv
