V Praze našli při výkopech ruční granát, pyrotechnik ho za městem odpálil
1. 9. 2026 18:10 Domácí
Pravděpodobně ruční granát našli v úterý odpoledne pracovníci při výkopových pracích na Praze 6 v ulici Na Větrníku. Nález oznámili policii, na místo poté dorazil pyrotechnik. Ten rozhodl, že v oblasti bude vytvořen bezpečný prostor.
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