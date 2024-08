VIDEO: Známé železářství v pražských Nuslích po 139 letech zavírá Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Známé železářství V.J. Rousek na Náměstí bratří Synků v pražských Nuslích po 139 letech zavírá. Důvodem jsou vysoké náklady a propad poptávky v posledních letech. ČTK to dnes řekl spolumajitel Jan Rousek. Obchod nyní zahájil výprodej zásob, zhruba do třech měsíců by měl zavřít úplně.

