Potápěči prozkoumali pilíře Palackého mostu

Palackého most mezi Smíchovem a Podskalím v posledních týdnech prozkoumávali potápěči v rámci celkové diagnostiky, kterou si zadala Technická správa komunikací (TSK). Most je ve špatném stavu a plánuje se jeho rekonstrukce, ke které je nejprve nutné zhodnocení jeho stavu. Průzkum zatím ukázal, že pilíře nejsou podemlety. Novinářům to dnes sdělili zástupci TSK a firmy Inset, která průzkum zajišťuje. V květnu a červnu jsou na mostě v plánu zátěžové zkoušky. Diagnostiku TSK nechává dělat i u dalších pražských mostů.

