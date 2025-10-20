Na Palmovce skočila pod metro žena, střet nepřežila

Domácí
Provoz metra na lince B je v úseku Florenc – Černý Most byl dočasně přerušen. Ve stanici Palmovka skočila do kolejiště před projíždějící soupravu žena, která při střetu zemřela. Na místě zasahovaly složky integrovaného záchranného systému. Dopravní podnik prodloužil pravidelné autobusové linky a zavedl mimořádnou tramvajovou linku z Florence na Lehovec. Před devatenáctou hodinou byl provoz plně obnoven.
