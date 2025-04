VIDEO: Praha představila projekt tramvajové trati do Zdib Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Praha představila projekt tramvajové trati do Zdib

Nová tramvajová trať bude dlouhá 5,2 kilometru, začínat bude v zastávce Vozovna Kobylisy a pokračovat v ose současné staré ústecké komunikace II/608 až do Dolních Chaber. Na konci komunikace bude převedena na její východní okraj a pokračovat do Zdib a dále k obratišti v budoucím terminálu Sedlec, jehož součástí bude i záchytné parkoviště P+R s kapacitou 834 parkovacích míst. Trať by měla být dokončena v roce 2029.

video: Pražská integrovaná doprava