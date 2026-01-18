V Praze přistálo letadlo s Janem Darmovzalem, vězněným ve Venezuele

Na pražském letišti v neděli večer přistálo letadlo s Čechem Janem Darmovzalem, kterého venezuelský režim prezidenta Nicoláse Madura věznil rok a čtyři měsíce. Spolu s dalšími cizinci byl propuštěn po zásahu USA na začátku ledna, kdy byl Maduro s manželkou převezen do Spojených států. Podle ministra zahraničí Petra Macinky byli na palubě ještě tři až čtyři další propuštění z dalších evropských zemí.
