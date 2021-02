VIDEO: Postrach sídlišť jde sedět, lezl lidem oknem do bytů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Postrach sídlišť jde sedět, lezl lidem oknem do bytů

Kriminalisté třetího policejního obvodu zabývající se problematikou vloupání v minulých dnech ukončili několikaměsíční práci objasnění případů majetkové trestné činnosti páchané převážně na Černém Mostě v Praze 9. Kriminalisté obvinili muže, který měl na svědomí minimálně osm skutků tykajících se zejména vloupání do bytů a jízdy se zákazem řízení. Svým jednáním způsobil škodu dosahující částky jeden milion korun. Při svých „loveckých“ výpravách, které trvaly pár minut, kradl vše, co mělo nějakou hodnotu a to převážně elektroniku, šperky a finanční hotovost. K zadržení muže došlo v loňském roce, kdy v červeném vozidle BMW ujížděl centru metropole strážníkům městské policie. Řidič neuposlechl výzev strážníka k zastavení vozidla a začal ujíždět. Po několika metrech zastavil a utekl pasáží směrem k Františkánským zahradám. Tam byl strážníky zadržen a následně předán státní policii. V té době byl již podezřelý v celostátním pátrání za majetkovou trestnou činnost. Třicetiletý recidivista, který byl již v minulosti více než desetkrát soudně trestán za obdobnou trestnou činnost, se ke všem skutkům přiznal. V současné době se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody, kde si odpyká několika měsíční trest.

video: Policie ČR, Městská policie Praha