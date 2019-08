VIDEO: Prahou se prohnal silný liják, déšť má zasáhnout celé Česko Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do Evropy míří tlaková níže Xavier, která podle meteorologů zasáhne Německo, Francii, Švýcarsko nebo Rakousko. Doprovázet ji bude silný vítr o rychlosti až 100 kilometrů za hodinu, vytrvalý déšť a kroupy. Zatímco na západě kontinentu by měla udeřit už v úterý večer, do Česka nejsilnější bouřky dorazí podle ČHMÚ ve středu odpoledne.

