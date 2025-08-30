Prahou projela spanilá jízda harleyů, přidal se i prezident

Stovky motocyklů Harley-Davidson projely Prahou, přidali se k nim i prezident Petr Pavel s manželkou Evou. V diskusi s pořadateli před publikem prezident zavzpomínal na svoje motorkářské začátky i vyjížďky po světě. Avizoval také, že pro manželčin nadační fond věnuje do říjnové dražby svou motorku BMW GS, kterou používal v kampani. Každoroční spanilá jízda je součástí festivalu Prague Harley Days, který se koná již potřinácté. Pořadatelé za víkend očekávají v areálu Výstaviště až 20.000 návštěvníků.Sdílet video na FB