Prahou projela spanilá jízda 800 motorkářů

Do spanilé jízdy Prahou při festivalu All American Fest se dnes zapojilo zhruba 800 motorkářů především na motocyklech Harley Davidson, lidé ale mohli vidět i vespy a další skútry. Řadit se motorkáři začali už v ranních hodinách před pražským Výstavištěm. Cílem jízdy i celého festivalu bylo podle pořadatelů z Harley-Davidson Praha představit to nejlepší, co Amerika nabízí na ze zábavy, kultury, sportu, motocyklů, automobilů i gastronomie. Na jízdu dohlíželi policisté, větší dopravní komplikace ale nenastaly.

video: iDNES.tv