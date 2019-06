VIDEO: V hlavní roli stroje - začala stavba linky D pražského metra Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V hlavní roli stroje - začala stavba linky D pražského metra

Zástupci hlavního města a stavebních firem zahájili výstavbu nové linky pražského metra, které povede ze stanice Náměstí Míru do Depa Písnice. Prvním krokem je geologický průzkum v oblasti Pankráce. Pražanům by linka D mohla sloužit přibližně za 8 let.

video: iDNES.tv, Eliška Nováková, Marek Štekl