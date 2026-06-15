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Praha testuje v Lidické ulici LED značky. Mají zlepšit zásobování i průjezd tramvají

Domácí
Hlavní město spustilo v Lidické ulici pilotní provoz nových LED dopravních značek.
video: David Chuchma
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