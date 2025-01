VIDEO: Prahou projeli tři králové na velbloudech Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Prahou projeli tři králové na velbloudech

Do historického centra Prahy vyšel Tříkrálový průvod. Mudrci na velbloudech v doprovodu bubeníků a trubačů připomínají putování do Betléma. Po slavnostním požehnání zástup vyrazil z Malostranského náměstí přes Karlův most až na Staroměstské náměstí. Tam králové obdarovali Ježíška a zazněla Česká mše vánoční.

video: iDNES.tv