Objízdná trasa uzavřeného lanového mostu v Praze na Jižní spojce

O víkendu bude obousměrně uzavřený lanový most na pražské Jižní spojce. Objíďka vede přes ulice Švehlova a Průmyslová. TSK most uzavírá kvůli diagnostice, která určí další postup při běžné údržbě a může být také podkladem pro případnou rekonstrukci msotu. Řidiči místem neprojedou od soboty 20. července od 11:30 do 21. července do 14:00. Podobné omezení čeká řidiče znovu za dva týdny.

video: TSK Praha