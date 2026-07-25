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Rakousko uchvátil slavný obraz půjčený z Prahy

Domácí
Takovou publicitu žádný český obraz ve Vídni asi nikdy neměl. Na tramvajových zastávkách, na plakátech v podzemce, v turistických materiálech... Všude jsou k vidění motivy slavného obrazu benátského malíře Canaletta, který je obvykle vystaven v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě. Lákají na událost letošní sezony ve Vídni, výstavu Canaletto & Bellotto v Kunsthistorisches Museum Wien (KHM).
video: Kunsthistorisches Museum Wien
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