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Žena v Praze za jízdy vyskočila z vlaku, je vážně zraněná

Domácí | Zprávy z dráhy
V pražské Libni vyskočila mladá žena z jedoucího vlaku. Podle policie měla sama otevřít dveře vlaku a vyskočit z něj. Utrpěla tak velmi vážný úraz hlavy, dokonce se jí na pár minut zastavilo srdce, uvedli záchranáři. Po resuscitaci ji převezli do nemocnice.
video: xr, iDNES.tv
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