Řidičům se od dnešního rána výrazně zkomplikoval průjezd Žižkovem. Následujících několik měsíců je čekají dopravní omezení na jedné z největších páteřních komunikací v centru, a to v ulici Jana Želivského. „Omezení budou drastická. Myslím, že to jsme ještě nezažili, ale bohužel je to naprosto nezbytné,” vysvětluje místostarosta Prahy 3 pro dopravu Ondřej Rut.

